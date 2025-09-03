DAX23.774 +0,8%ESt505.349 +0,4%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.458 +0,4%Nas21.559 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,07 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

04.09.25 16:10 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,352 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 0,352 EUR. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,354 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,352 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 221.434 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,341 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,545 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

