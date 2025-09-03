Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 0,350 EUR.

Um 12:03 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 0,350 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,354 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,352 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 51.072 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,429 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,429 Prozent wieder erreichen.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

