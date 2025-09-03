Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere um 09:02 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,352 EUR. Bei 0,352 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 15.904 Stück.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,642 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 380,556 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

