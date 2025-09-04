Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:37 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,338 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,330 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 185.602 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 99,405 Prozent wieder erreichen. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,571 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

