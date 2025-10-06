Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagvormittag mit sattem Kursplus

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 6,9 Prozent auf 0,462 EUR zu.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,9 Prozent auf 0,462 EUR. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,472 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,450 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.713.441 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 45,022 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 84,416 Prozent Luft nach unten.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

