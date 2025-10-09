Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 0,505 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,505 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,515 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,498 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.904.045 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 24,627 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,743 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

