So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag

10.09.25 16:11 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.

Die Aktie verlor um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,336 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,328 EUR. Mit einem Wert von 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 246.197 Stück.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,405 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 366,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

