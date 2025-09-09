Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,336 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,328 EUR. Mit einem Wert von 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 246.197 Stück.
Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,405 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 366,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot
Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Keine Analysen gefunden.