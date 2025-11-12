Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Volatus Aerospace im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,354 EUR.

Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:38 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,354 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,338 EUR aus. Mit einem Wert von 0,352 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 332.384 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,266 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,073 EUR am 13.11.2024. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 384,932 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot