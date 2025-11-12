Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace fällt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 0,346 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 11:55 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,346 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,346 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,352 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.070 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 48,358 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,073 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,902 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

