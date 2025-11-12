Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,346 EUR.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,346 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,346 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,352 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.330 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,642 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,073 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,902 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

