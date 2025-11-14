Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagmittag mit KursVerlusten

Volatus Aerospace im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,3 Prozent auf 0,312 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 0,312 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,312 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,330 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.885 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 53,433 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (0,075 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 76,122 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

