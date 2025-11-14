Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace reagiert am Freitagvormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,322 EUR zu.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 0,322 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,330 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,330 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.730 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von 108,075 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (0,075 EUR). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 332,215 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot