Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Montagmittag ins Minus

15.09.25 12:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,348 EUR ab.

Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR -0,01 EUR -1,70%
Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 11:52 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,348 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,332 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,350 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 248.831 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 92,529 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 383,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

