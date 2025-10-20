Volatus Aerospace Aktie News: Anleger decken sich am Montagmittag mit Volatus Aerospace ein

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 0,452 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 0,452 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,464 EUR. Bei 0,454 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 989.453 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,230 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 84,071 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Volatus Aerospace-Gewinn für das Jahr 2028 auf 0,020 CAD je Aktie.

