Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Montagvormittag fester

20.10.25 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,45 EUR 0,01 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 0,446 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,454 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,454 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 589.568 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,224 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 83,857 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

