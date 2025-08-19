DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

21.08.25 16:11 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,3 Prozent auf 0,404 EUR.

Um 16:07 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 0,404 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,408 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,394 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 6.533.303 Stück.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,842 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit einem Kursverlust von 82,178 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 29.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,71 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.610,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 100000,00 CAD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht. Volatus Aerospace dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

