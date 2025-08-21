Volatus Aerospace Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Volatus Aerospace

Kursentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,356 EUR abwärts.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 16:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 0,356 EUR ab. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,356 EUR ab. Bei 0,370 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 604.302 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von 88,202 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,775 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.490,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 100000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volatus Aerospace-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

