Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 0,380 EUR.

Um 11:56 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 0,380 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,384 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,370 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 353.867 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 76,316 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 81,053 Prozent Luft nach unten.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.490,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 100000,00 CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte Volatus Aerospace die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

