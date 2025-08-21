DAX24.318 +0,1%ESt505.478 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

22.08.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 0,372 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,38 EUR 0,01 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:21 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,372 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,378 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,370 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.810 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 80,108 Prozent zulegen. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 80,645 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.490,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volatus Aerospace rechnen Experten am 26.08.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

