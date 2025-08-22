DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.473 +0,2%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.779 +0,9%
Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Nachmittag Boden gut

23.09.25 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 0,366 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,38 EUR 0,03 EUR 9,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,366 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,378 EUR. Bei 0,360 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 803.162 Volatus Aerospace-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 83,060 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 80,328 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,020 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

