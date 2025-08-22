Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Volatus Aerospace-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,356 EUR.

Bei der Volatus Aerospace-Aktie ließ sich um 12:01 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,356 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,364 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,350 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,360 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446.637 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 46,866 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Kursverlust von 79,775 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volatus Aerospace-Aktie in Höhe von 0,020 CAD im Jahr 2028 aus.

