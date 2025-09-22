Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,362 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 0,362 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,364 EUR aus. Mit einem Wert von 0,360 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 178.125 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 85,083 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 80,110 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

