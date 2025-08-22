DAX24.270 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.408 -0,5%Nas21.535 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,68 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Nachmittag nach

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,358 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:06 Uhr 1,1 Prozent auf 0,358 EUR. Bei 0,356 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,370 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.507.918 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,151 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit Abgaben von 79,888 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.490,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 26.08.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.net

