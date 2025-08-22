DAX24.325 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,71 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagmittag gesucht

25.08.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,4 Prozent auf 0,378 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,4 Prozent auf 0,378 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,378 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,370 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 753.408 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. 77,249 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,952 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100000,00 CAD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volatus Aerospace rechnen Experten am 26.08.2026.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

