Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,372 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 2,8 Prozent auf 0,372 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,378 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,370 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.776 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,108 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 416,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.490,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 100000,00 CAD eingefahren.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden. Am 26.08.2026 wird Volatus Aerospace schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

