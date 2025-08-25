Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 0,374 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:06 Uhr 1,1 Prozent auf 0,374 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,376 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,370 EUR. Zuletzt wechselten 252.068 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 79,144 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,749 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.490,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 100000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

