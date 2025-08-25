DAX24.184 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

26.08.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,372 EUR.

Um 11:35 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,372 EUR. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,372 EUR zu. Bei 0,370 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 125.278 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gewinne von 80,108 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,645 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10.490,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

