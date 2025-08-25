Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag fester

DAX24.169 -0,4%ESt505.397 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,12 -0,9%Gold3.379 +0,4%
26.08.25 09:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,372 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,36 EUR -0,02 EUR -5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 0,372 EUR zu. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,372 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,370 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 76.100 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,108 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 80,645 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.490,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 100000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

