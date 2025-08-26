Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX23.999 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.572 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,70 +0,7%Gold3.387 -0,2%
Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 0,360 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,36 EUR -0,02 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:08 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,360 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,356 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,368 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 970.691 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 86,111 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

