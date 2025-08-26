Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 0,358 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:09 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 0,358 EUR. Bei 0,356 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,368 EUR. Bisher wurden heute 168.373 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 87,151 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,888 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

