Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,352 EUR zu.

Um 16:07 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,352 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,362 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,348 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.620 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 90,341 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (0,072 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,545 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

