Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 0,360 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere um 11:59 Uhr 2,9 Prozent. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,360 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,348 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.605 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 0,670 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,111 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

