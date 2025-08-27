DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagvormittag mit Kursplus

28.08.25 09:25 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 0,358 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR -0,01 EUR -3,85%
Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 0,358 EUR. Bei 0,358 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,348 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 122.753 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 87,151 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 79,888 Prozent Luft nach unten.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

