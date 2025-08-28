Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,5 Prozent auf 0,340 EUR ab.

Um 12:04 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 0,340 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,328 EUR. Bei 0,348 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 816.291 Volatus Aerospace-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 97,059 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,824 Prozent.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

