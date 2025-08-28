DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit roten Vorzeichen

29.08.25 12:05 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,5 Prozent auf 0,340 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR 0,00 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:04 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 0,340 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,328 EUR. Bei 0,348 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 816.291 Volatus Aerospace-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 97,059 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,824 Prozent.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung