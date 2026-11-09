Volcon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.11.26 06:35 Uhr

Volcon lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Volcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net