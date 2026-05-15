VolitionRX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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VolitionRX hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VolitionRX ein Ergebnis je Aktie von -1,200 USD vermeldet.
VolitionRX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 296,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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