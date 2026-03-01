DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Volks- und Raiffeisenbanken mit Rekordgewinn 2025

10.03.26 10:29 Uhr

DOW JONES--Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken haben im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Die 646 Genossenschaftsbanken steigerten ihren Vorsteuergewinn um 10 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz in Frankfurt mitteilte. Nach Steuern blieben laut vorläufigen Zahlen 2,3 Milliarden Euro übrig, über ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Auf der Ertragsseite stieg der Zinsüberschuss um 5,1 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Stand seit fünf Jahren. Der Verband verwies auf einen deutlich geringeren Zinsaufwand. Der Provisionsüberschuss legte um 2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu.

Die Institute hatten gleichzeitig mit höheren Kosten zu kämpfen. So stieg der Verwaltungsaufwand unter anderem aufgrund höherer Personalaufwendungen um 2,9 Prozent. Die Aufwand-Ertrags-Relation verbesserte sich gleichwohl auf 62,1 von 63 Prozent im Vorjahr. Die Risikovorsorge lag bei stabilen 2,2 Milliarden Euro.

"Für das laufende Geschäftsjahr gibt es durchaus Anlass zum Optimismus", sagte BVR-Vorstandsmitglied Tanja Müller-Ziegler. "Wachstumschancen sehen wir weiterhin im Wohnungsbau und im Geschäft mit dem Mittelstand." Auch durch das Investitionspaket der Bundesregierung könnten sich zusätzliche Impulse ergeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)