Volksbank und Sparkasse: Gemeinsame Filialen haben sich bewährt

FRANKFURT/BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Die bundesweit erste größere Filialkooperation einer Volksbank und einer Sparkasse findet immer mehr Nachahmer. "Regelmäßig kommen Kollegen aus ganz Deutschland zu uns, um sich zu informieren und sich den Finanzpunkt vor Ort anzusehen", hieß es von den Partnern Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse ein Jahr nach der Ankündigung ihres Konzepts (3.9.). 16 von 26 "Finanzpunkte" genannte gemeinsame Filialen haben die beiden Institute bereits eröffnet, bis zum Ende dieses Jahres soll der Aus- und Umbau abgeschlossen sein - ein Jahr früher als zunächst geplant.

In Zeiten, in denen immer mehr Kunden Geldgeschäfte am heimischen Computer oder per Smartphone erledigen, drücken Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse durch ihre Kooperation die Kosten für ihr nach wie vor vergleichsweise engmaschiges Filialnetz. "Unsere Kunden verstehen und schätzen die gemeinsame Anstrengung, eine attraktive regionale Infrastruktur aufrechtzuerhalten", bilanzierte die Vorstandsvorsitzende der zweitgrößten Volksbank Deutschlands, Eva Wunsch-Weber, auf Anfrage.

In Hessen folgten die Sparkasse Darmstadt und die Volksbank Darmstadt-Südhessen dem Beispiel, in Weiden in der Oberpfalz werden den Angaben zufolge erstmals zwei Finanzhäuser das Konzept komplett übernehmen - samt Name und Optik. Auch an anderen Orten in Bayern sowie in Schleswig-Holstein werde offen über ein solches Kooperationsmodell nachgedacht./ben/DP/zb