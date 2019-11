Volksbegehren für Grundeinkommen fällt in Österreich durch

Werbung

DAX schließt fester -- NASDAQ Composite mit Rekordhoch -- Tesla mit hunderttausenden Cybertruck-Bestellungen -- China macht Schritt auf USA zu -- LVMH kauft Tiffany -- eBay, BVB, Novartis im Fokus

BlackRock will bei Deutsche Wohnen Einfluss nehmen. Generali will von München aus führender Kunstversicherer werden. Siemens will angeblich Siemens Gamesa-Anteile von Iberdrola kaufen.Texas zieht Klage gegen Milliarden-Fusion von T-Mobile US zurück. Ex-Entwicklungschef scheitert mit Kündigungsklage gegen Volkswagen.