Volkskongress beginnt Tagung mit Rechenschaftsbericht von Premier Li

PEKING (dpa-AFX) - Unter strengen Vorsichtsmaßnahmen gegen das neue Coronavirus beginnt an diesem Freitag in Peking die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses. Zum Auftakt legt Regierungschef Li Keqiang den rund 2900 Abgeordneten in der Großen Halle des Volkes seinen Rechenschaftsbericht vor. Im Mittelpunkt stehen der Wirtschaftsplan für die zweitgrößte Volkswirtschaft und mögliche Hilfen zur Ankurbelung der Konjunktur, die durch die Corona-Krise schwer eingebrochen ist.

Wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit Covid-19 hatte die Jahrestagung des chinesischen Parlaments im März verschoben werden müssen. Indem das Treffen jetzt nachgeholt werden kann, demonstriert China als Ursprungsland der Pandemie, dass es große Fortschritte im Kampf gegen den Sars-CoV-2-Erreger gemacht hat. Trotzdem gab es massive Sicherheitsvorkehrungen, um neue Infektionen zu vermeiden. Delegierte mussten sich zwei Corona-Tests unterziehen. Auch wurde das Treffen von sonst knapp zwei auf nur eine Woche verkürzt./lw/DP/la