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Volkswagen-Absatz sinkt im 3. Quartal um 14 Prozent

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Volkswagen (VW) St.
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DOW JONES--Ein kräftiger Einbruch in China hat Volkswagen im dritten Quartal einen Absatzrückgang beschert. Wie der Konzern mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen im Zeitraum von Juli bis September um 14,3 Prozent zum Vorjahr auf 1,87 Millionen Fahrzeuge. Für die ersten neun Monate stand ein Rückgang von 9,0 Prozent auf 6,01 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

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Allein in China sackte der Absatz im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf 405.800 Fahrzeuge ab. In Westeuropa hielt sich der Rückgang mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 780.000 Einheiten dagegen in Grenzen. In Nordamerika sank der Absatz um 5,8 Prozent zum Vorjahr auf 232.700 Fahrzeuge.

Unter den Marken wiesen Volkswagen Pkw und Audi jeweils Rückgänge um fast 20 Prozent auf. Skoda hielt den Absatz in etwa stabil. Im Lkw-Geschäft Traton mit den Marken Scania, MAN und Volkswagen Truck & Bus stieg der Absatz um gut 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge.

Die Auslieferungen von vollelektrischen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns sanken im dritten Quartal um 4,7 Prozent auf 240.200 Einheiten. Einem Anstieg in Europa um knapp ein Fünftel stand ein deutlicher Rückgang in China um 30 Prozent gegenüber.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

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