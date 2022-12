Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St am Nachmittag im Sinkflug

Um 04:22 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,7 Prozent auf 157,05 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,15 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.637 Volkswagen (VW) St-Aktien umgesetzt.

Bei 281,20 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,15 Prozent. Am 19.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volkswagen (VW) St gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) St mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) St am 14.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) St einen Gewinn von 33,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

