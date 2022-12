Volkswagen (VW) St Aktie News: Volkswagen (VW) St verbilligt sich am Mittag

Die Volkswagen (VW) St-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 155,05 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 156,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.548 Volkswagen (VW) St-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 281,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) St-Aktie damit 44,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) St am 28.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) St ein EPS von 4,74 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) St-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) St-Aktie in Höhe von 25,98 EUR im Jahr 2023 aus.

