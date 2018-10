Volkswagen arbeitet am Autoverkauf der Zukunft

WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Volkswagen (VW) vz-Kernmarke VW Pkw bereitet sich auf das Vertriebsmodell der Zukunft vor. Autokäufer erhielten künftig per spezieller Kundenkennung, der Kunden-ID, Zugriff auf digitale Dienstleistungen wie Park- oder Lieferservices sowie Carsharing, teilte Volkswagen am Dienstag in Berlin mit. Autos könnten zudem via Mobilfunk mit Updates oder auch Upgrades versorgt werden. Eine neue Internet-Plattform solle den Autokauf im Netz ermöglichen - Volkswagen steigt damit erstmals in den sogenannten Direktvertrieb ein. Starten soll das Modell in Europa im April 2020, weltweit erwartet die Marke jährlich fünf Millionen neue Kunden./tst/DP/jha