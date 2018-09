Volkswagen-Aufsichtsrat berät anscheinend kommende Woche über Audi-Chef Stadler

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Aufsichtsrat von Volkswagen will einem Zeitungsbericht zufolge kommende Woche über die Zukunft des beurlaubten Audi-Chefs Rupert Stadler beraten. Während der Sitzung am heutigen Montag habe es "nur einen Informationsaustausch" gegeben, berichtet das Handelsblatt. Über die Zukunft Stadlers soll nun auf einer regulären Sitzung am 28. September beraten werden. "Alles andere als Stadlers Ablösung wäre verwunderlich", zitiert das Blatt aus VW-Kreisen.

Volkswagen wollte die Informationen auf Anfrage nicht kommentieren.

Stadler, dessen Vertrag als Audi-Chef erst vergangenes Jahr verlängert wurde, war Mitte Juni wegen seiner Verwicklung in den Dieselskandal verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er Zeugen oder Beschuldigte beeinflussen wollte. Stadler hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Seit seiner Beurlaubung wird Audi von Vertriebschef Bram Schot kommissarisch geführt.

