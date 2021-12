Volkswagen baut Hannover zum Mehrmarken-Standort aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird am Nutzfahrzeugstandort Hannover künftig auch Fahrzeuge anderer Konzernmarken fertigen, womit die Beschäftigung bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert ist. Neben dem elektrischen Bulli-Nachfolger ID. Buzz sollen unter dem Projektnamen Artemis künftig Elektrofahrzeuge vom Band laufen sowie die Karosseriefertigung für ein neues Bentley-Modell umgesetzt werden, teilte Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) nach einer Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns mit.

"Wir bauen Hannover zum Mehrmarken- und Hochtechnologie-Standort aus und stärken gleichzeitig unsere eigene Nutzfahrzeug-Modellpalette", sagte Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN, laut Mitteilung.

Mit den Entscheidungen sei die wirtschaftliche Auslastung der Fertigung am Stammsitz der Marke VWN und damit auch die entsprechenden Arbeitsplätze bis zum Ende des Jahrzehnts abgesichert. Eine entsprechende Standortvereinbarung für den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2029 sei unterschrieben worden.

Ursprünglich sei angedacht gewesen, sowohl Premium-E-Modelle für Audi und Porsche bei VWN zu fertigen als auch die Karosseriefertigung für ein neues Bentley Modell in Hannover umzusetzen. Da Porsche in seiner Modellplanung jedoch eine andere Plattform nutzen wird, biete die Fertigung in Hannover kaum sinnvolle Synergien, so VW.

In Hannover laufen somit der in diesem Jahr vorgestellte neue Multivan und der T 6.1 vom Band. Ab dem kommenden Jahr dann der ID. Buzz unter anderem in einer Cargo-Version und der ID. California sowie die Produktionsumfänge aus dem Artemis Projekt (Audi) und dem neuen Bentley Modell.

