Volkswagen-CEO: Elektro-Autogeschäft schneller profitabel

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird im Geschäft mit der Elektromobilität schneller als geplant eine ähnlich hohe Profitabilität erzielen wie im traditionellen Geschäft mit Verbrennungsmotoren. "Wir gehen davon aus, dass das Geschäft mit der E-Mobilität schon früher als geplant so profitabel sein wird wie unser Verbrennergeschäft", sagte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess während der Hauptversammlung. "Weil wir unseren Baukasten für die E-Mobilität breit ausrollen, immer mehr Werke umrüsten und unsere Technologie auch an Wettbewerber wie Ford verkaufen", erklärte der Manager.

Auf dem Weg zu möglichst hohen Margen im Geschäft mit E-Autos setzt der Wolfsburger Konzern vor allem auf die neue Elektro-Plattform SSP (Scalable Systems Platform). Auf dieser sollen über alle Marken des Konzerns hinweg mehr als 40 Millionen Fahrzeuge gebaut werden. Komplexitätsreduzierung ist dabei ein zentrales Thema: In einem Pilotprojekt in Kassel ersetzt etwa ein Großgussteil rund 30 Einzelteile. Den Einsatz dieses Verfahrens prüft VW für die neue Fabrik Trinity in Wolfsburg.

In seinem Fazit für das abgelaufene Jahr zeigte sich Diess in seiner Rede vor den Aktionären anlässlich der erneut virtuellen Hauptversammlung zufrieden. "Wir haben im Jahr 2021 geliefert. Durch gutes Krisenmanagement sind wir finanziell robust aufgestellt und haben unsere Widerstandskraft gestärkt", so Diess. Auch im Jahr 2022 werde VW den Umbau "kraftvoll vorantreiben", trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen.

May 12, 2022