Volkswagen/Dahlmann: Wollen 2020 Weltmarktanteile hinzugewinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltgrößte Pkw-Hersteller Volkswagen will gestärkt aus der aktuellen Krise der Automobilwirtschaft hervorgehen. "Unser klares Ziel ist, mit dem Konzern dieses Jahr Weltmarktanteile hinzuzugewinnen", sagte Christian Dahlheim, Leiter des Konzernbereiches Vertrieb bei Volkswagen, der neben der Kernmarke VW unter anderem auch Audi, Porsche, Skoda und Seat umfasst, im Gespräch mit der Zeitung Die Welt.

"Bis Juni haben wir in unseren Kernmärkten China und Europa jeweils rund einen Prozentpunkt Marktanteil hinzugewonnen. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Zugewinn nicht wieder abgeben werden." Im vergangenen Jahr hielt Volkswagen beim Pkw-Verkauf weltweit etwa 12,9 Prozent Marktanteil.

Volkswagen verlor im ersten Halbjahr, wie die meisten anderen Hersteller auch, in allen wichtigen Marktregionen massiv an Fahrzeugabsatz - vor allem wegen der Corona-Pandemie. Allerdings sind die Rückgänge bei dem Wolfsburger Konzern geringer als am Gesamtmarkt. Besonders auffällig ist die Differenz in China. Der Konzern verlor hier im ersten Halbjahr beim Fahrzeugabsatz rund 17 Prozent, der Gesamtmarkt etwa 22,5 Prozent. "Der chinesische Markt hat sich extrem schnell erholt. Unsere dortigen Auslieferungen lagen bereits im April und Mai wieder über dem Niveau des Vorjahres", so Dahlheim und rechnet damit, dass China bereits 2022 wieder auf seinen alten Wachstumspfad zurückkehren wird.

Ähnlich optimistisch wie für China ist Dahlheim für den europäischen Markt: "Europa erholt sich zuletzt erfreulich schnell", sagte er. "Der Juni war bereits deutlich besser als der Mai. Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass der Gesamtmarkt 2022 wieder sein normales Niveau erreicht."

July 17, 2020 11:56 ET (15:56 GMT)