Volkswagen ernennt Erika Rasch zur Personalvorständin

03.09.26 22:59 Uhr

DOW JONES--Volkswagen hat das Personalressort im Vorstand wieder besetzt. Wie der Konzern mitteilte, wurde die Bosch-Managerin Erika Rasch zum 1. Oktober 2026 in den Konzernvorstand berufen, wo sie Verantwortung für Personal und die Position der Arbeitsdirektorin übernimmt. Thomas Schäfer hat diese Aufgabe kommissarisch seit Juli 2025 inne.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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