Volkswagen führt Gespräche über Bugatti-Verkauf - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern bereitet einem Magazinbericht zufolge den Verkauf seiner Luxusmarke Bugatti vor. Es liefen Gespräche mit dem kroatischen Unternehmen Rimac, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzernkreise. Der Verkauf an Rimac solle möglichst noch in diesem Jahr durch die Gremien gehen. Entschieden sei noch nichts.

Eine Rimac-Sprecherin und ein VW-Sprecher wollten sich zu den Informationen nicht äußern.

Der Wolfsburger Automobilkonzern hatte die elsässische Sportwagenmarke Bugatti Ende der 90er Jahre wiederbelebt. Seit 2005 wurden gut 700 Bugattis verkauft. Konzernchef Herbert Diess sehe die unprofitable Marke allerdings als Ballast, heißt es laut Magazin im Unternehmen.

Die kroatische Firma Rimac ist ebenfalls auf Supersportwagen spezialisiert. Das von dem Unternehmen angekündigte Modell C Two soll als Elektroauto mit fast 2000 PS angeboten und für mehr als 1 Million Euro verkauft werden. Die Porsche AG ist mit gut 15 Prozent an Rimac beteiligt.

September 17, 2020 07:31 ET (11:31 GMT)

